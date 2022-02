"Zmasowane ataki ze wszystkich kierunków". Rosjanie wysadzili gazociąg w Charkowie

Kijów, Charków, Chersoń znalazły się w nocy z soboty na niedzielę pod ostrzałem wojsk Władimira Putina. Na zamieszanych w sieci nagraniach słychać odgłosy walk, widać eksplozje. Do ataku rakietowego doszło w Wasylkowie niedaleko stolicy. Pocisk uderzył w skład ropy, co stanowi ogromne zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. "Uwaga! Dym i szkodliwe substancje z pożaru koło Wasylkowa mogą przemieścić się w każdą stronę, wiatr nieustannie zmienia kierunek. Zamykajcie okna" - zaapelowali przedstawiciele ukraińskiego parlamentu w komunikatorze Telegram.

"Ukraińskie siły zbrojne odpierają zmasowane ataki rosyjskiej armii prowadzone ze wszystkich kierunków" - podała w komunikacie ukraińska armia, dodając, że wróg napotyka na "zdecydowany opór". Z komunikatu wynika, że ukraińscy żołnierze odparli m.in. potężny atak na Charków na północnym wschodzie kraju. Z doniesień ukraińskich mediów, m.in. kanału NEXTA i agencji UNIAN wynika, że rosyjskie oddziały wysadziły w powietrze przebiegający w pobliżu tego miasta gazociąg. Na razie nie wiadomo, czy chodzi o regionalną instalację przesyłu gazu ziemnego, czy też jest to część gazociągu prowadzącego z Rosji na zachód Europy.

Pod Chersoniem na południu Ukrainy rosyjskim jednostkom, po zaciętych walkach, udało się posunąć na przód. Ukraińska armia poinformowała także o zaciętych walkach na przedmieściach Kijowa i w obwodzie ługańskim. Według mediów mieszkańcy ukraińskiej stolicy mają przed sobą "ciężką noc".

Kijów się broni

Walki toczą się też w głównym celu rosyjskich ataków, Kijowie, i coraz bardziej zbliżają się do centrum miasta. Rząd już od sobotniego wieczoru ostrzegał przed ciężkim ostrzałem z powietrza i apelował do mieszkańców Kijowa, by szukali schronienia. "Kijów zostanie zaatakowany w niespotykany dotąd sposób. Rosja uderzy na nas wszystkim, co ma" - pisała Lesia Wasylenko, członkini ukraińskiego parlamentu.

W stanie alertu są też mieszkańcy Czernihowa, którego władze informowały jeszcze przed północą, że spodziewają się zmasowanych ataków rakietowych. "Z beznadziei wróg wykorzysta wszystko, co ma, a nawet będzie chciał zbombardować miasta. Jeśli to możliwe, należy spędzić tę noc w schronie" - przekazano.

Trwa wojna na Ukrainie. Każda wojna to nie tylko konflikt polityczny i militarny. To przede wszystkim niewinne ofiary i ludzie, którzy tracą wszystko. Fundacja Radia ZET prowadzi dla nich akcję pomocową.