Ukraińcy powinni natychmiast opuścić Rosję. Wydano specjalny apel

Ukraińskie MSZ zaapelowało w środę do obywateli kraju o jak najszybsze opuszczenie Rosji. Powodem jest ryzyko eskalacji działań militarnych przez ten kraj.

Ukraina obawia się nowej rosyjskiej inwazji. We wtorek Rada Federacji wydała zgodę Władimirowi Putinowi na użycie wojska poza granicami kraju. Dzień wcześniej rosyjski przywódca uznał dwie separatystyczne republiki we wschodniej Ukrainie.

W środę ukraińska dyplomacja wydała specjalny apel. „Ministerstwo (Spraw Zagranicznych - przyp. red.) zaleca obywatelom ukraińskim unikanie wszelkich wyjazdów do Rosji, a tym, którzy już się tam znajdują, natychmiastowe opuszczenie jej terytorium” - podano w komunikacie. W razie konieczności skorzystania z pomocy konsularnej, Ukraińcy w Rosji mogą się zwrócić do ambasady Ukrainy, a także do konsulatów w Petersburgu, Rostowie nad Donem, Jekaterynburgu i Nowosybirsku.

Dodatkowe kontrole na Ukrainie. "Policja będzie gotowa w razie ataków"

Policja ukraińska rozpoczyna w środę kontrolę obiektów kluczowej infrastruktury w kraju. Ponad 100 z nich zostanie objętych policyjną ochroną – poinformował portal rbc.ua, powołując się na zastępcę komendanta policji Ołeksandra Facewycza.

- Od dzisiaj prowadzimy kontrole, między innymi obiektów kluczowej infrastruktury, i ponad 100 takich obiektów obejmiemy ochroną. Część z nich już jest nią objęta – oznajmił Facewycz. Jak dodał, jest to związane z tym, że w najbliższym czasie Ukraina zostanie próbnie odłączona od systemów energetycznych Białorusi i Rosji.

- Policja będzie gotowa w razie ataków dywersyjnych lub jakichkolwiek innych na te obiekty – oznajmił. Dodał, że ich ochronę będzie zapewniać ponad 600 policjantów.

RadioZET.pl/PAP