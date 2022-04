Ukraińcy wyzwolili już prawie 1000 miejscowości. Pracę wznawiają władze lokalne

Ukraińska armia wyzwoliła jak dotąd 919 miejscowości - oświadczył we wtorek zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko w nagraniu opublikowanym w komunikatorze Telegram. "W 29 proc. z nich pracę wznowiły samorządy i organy wykonawcze" - poinformował.

Wojna w Ukrainie trwa już blisko 2 miesiące. Jak poinformował zastępca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy Kyryło Tymoszenko - jak dotąd udało się wyzwolić od rosyjskich najeźdźców 919 miejscowości.

"Na deokupowanych terytoriach obwodu żytomierskiego, zaporoskiego, kijowskiego, mikołajowskiego, sumskiego, charkowskiego, chersońskiego i czernihowskiego 919 miejscowości zostało całkowicie wyzwolonych od najeźdźców. W 29 proc. z nich pracę wznowiły samorządy i organy wykonawcze" - podał Tymoszenko.

Ukraina. Wyzwolono już 919 miejscowości

- Bitwa o Charków została już przegrana przez rosyjskie wojska. Teraz najeźdźcy próbują przebić się przez obwód charkowski w głąb Ukrainy - przekazał podczas wtorkowej konferencji prasowej szef władz tego regionu Ołeh Syniehubow. W jego ocenie głównym celem Rosjan jest opanowanie Donbasu.

- Zaatakowanie naszych pozycji w Charkowie byłoby dla wroga skrajnie trudnym zadaniem. Główny kierunek ich działań wiedzie obecnie przez Kupiańsk i Izium we wschodniej części obwodu charkowskiego. Cel najeźdźcy to przerzucenie wojsk do obwodów ługańskiego i donieckiego, aby wzmocnić potencjał militarny w tamtych regionach - powiedział Syniehubow, cytowany przez agencję UNIAN.

Według przedstawiciela regionalnych władz siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły szereg miejscowości w obwodzie charkowskim. - Wzywam mieszkańców (terenów odbitych przez ukraińskie wojska - red.), aby jeszcze nie wracali do domów, ponieważ trwają tam walki. Wyzwolić te okolice to jedno, utrzymać - drugie - relacjonował Syniehubow.

We wtorek po południu szef władz obwodu ługańskiego Serhij Hajdaj potwierdził, że rosyjskie wojska rozpoczęły ofensywę na wschodzie Ukrainy. - Nastąpiła chwila ataku, ruszyli ze wszystkich kierunków. Zaczął się bardziej zmasowany ostrzał, o wiele intensywniej atakuje lotnictwo - przekazał Hajdaj, cytowany przez portal Suspilne.

