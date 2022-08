Ukraińcy zaskoczyli Rosjan. Putin musi zmienić plany wojny

Ukraina najpewniej przejmuje inicjatywę strategiczną, kontrofensywami zmusza Rosję do przerzucania wojsk i po raz pierwszy zaczyna aktywnie kształtować przebieg wojny – ocenia w nowym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Rosja przekierowuje swoje siły na południe Ukrainy i wydaje się, że armia Putina porzuciła obecnie wysiłki na rzecz zdobycia Słowiańska i Siewierska w obwodzie donieckim. Rosjanie przerzucają również sprzęt, w tym artyleryjski i lotniczy, z innych części Ukrainy na okupowany Krym – podkreśla ISW.

Wojna w Ukrainie. Rosja zmienia priorytety działań

W raporcie podkreślono, że rosyjskie wojska wcześniej wstrzymały ofensywę na Charków, bo ich priorytetem stało się zdobycie obwodu ługańskiego. Wówczas zrobiły to z własnej inicjatywy, odpowiadając na zmianę priorytetów ich dowódców. Obecnie najwyraźniej odpowiadają natomiast na zagrożenie ukraińską kontrofensywą w obwodzie chersońskim i nie działają zgodnie z własnym planem – zaznacza amerykański think tank.

Nawet gdy siły ukraińskie udaremniły rosyjski plan zdobycia Kijowa na początku inwazji, Rosjanie mogli sami zdecydować o koncentracji wojsk na wschodzie Ukrainy. Teraz jednak wydaje się, że przygotowania do ukraińskiej kontrofensywy w obwodzie chersońskim w połączeniu z "dramatycznym osłabieniem sił rosyjskich" po raz pierwszy pozwalają Ukrainie zacząć aktywnie kształtować przebieg wojny – ocenia ISW.

Jeśli Ukraina będzie w stanie mocno naciskać w okolicach Iziumu w obwodzie charkowskim, jednocześnie rozwijając kontrofensywę w obwodzie chersońskim, Rosjanie staną przed bardzo trudnymi wyborami. Będą musieli porzucić wysunięte na zachód pozycje wokół Iziumu, by chronić swoje lądowe linie komunikacji, albo przerzucić na ten obszar więcej wojska z innych obszarów frontu, co z kolei narazi ich pozycje w tych miejscach – twierdzi think tank.

W raporcie zaznaczono, że siły ukraińskie przeprowadziły szereg lokalnych kontrataków między Iziumem a Słowiańskiem, odzyskując swoje pozycje. Rosjanie próbowali natomiast podejść na północny zachód od Iziumu, kontynuowali ataki lądowe w okolicach Bachmutu i przeprowadzili ograniczony atak lądowy w pobliżu miasta Donieck.

RadioZET.pl/PAP