Ukraińcy zdobyli mapy Rosjan. To ma być ich plan do 2040 roku

Ukraiński wywiad dotarł do dokumentu "Donbas. Realia". Zgodnie z nim Kreml planuje odbudowę okupowanego Mariupola w trzech fazach – do końca 2022 r., od 2023 do 2025 r. oraz do 2040 r. Wśród szeroko zakrojonego planu jest połączenie Mariupola z Krymem i Odessą.