"Ukraińscy żołnierze są leczeni w polskich szpitalach". Premier zapowiedział nowy plan pomocowy

- Dziś w polskich szpitalach leczymy rannych żołnierzy ukraińskich - mówił premier Mateusz Morawiecki. Dodał Polska jest gotowa, by w przypadku nasilenia walk na Ukrainie, przygotować osobne transporty dla Polaków, chcących w szybki sposób przemieścić się z terenów zachodniej Ukrainy do RP.

Mateusz Morwiecki w trakcie konferencji prasowej we Wrocławiu był pytany o możliwość sprowadzania Polaków mieszkających w Ukrainie do kraju, w sytuacji eskalacji inwazji. Premier zwrócił uwagę, że dla "naszych rodaków uciekających z Ukrainy już dzisiaj przygotowaliśmy bardzo wiele udogodnień, możliwości normalnego funkcjonowania w Polsce". - Oni są też częścią tej wielkiej fali uchodźców, która do nas trafiła, ponad 2,5 milionów ludzi - zauważył.

Zapewnił, że poprzez polskie konsulaty oraz bezpośrednią działalność rządu i agend rządowych cały czas jest kontakt z Polakami, którzy potrzebują pomocy. - Jesteśmy gotowi, aby w przypadku nasilenia walk na Ukrainie przygotować osobne transporty dla wszystkich tych, którzy będą chcieli w szybki sposób przemieścić się z terenów zachodniej Ukrainy do Rzeczypospolitej - zadeklarował.

Premier powiedział ponadto, że w polskich szpitalach "już dzisiaj leczymy rannych żołnierzy, tutaj oczywiście są to osoby pochodzenia polskiego, ale są to obywatele Ukrainy najczęściej, ci którzy zostali ranni na którejś z linii frontu. Albo północny front, czyli Charków, Kijów, Sumy, albo front wschodni - Donbas, albo południowy - Mariupol, Chersoń - mówił. - Dziś już w polskich szpitalach leczymy rannych żołnierzy ukraińskich - dodał premier.

