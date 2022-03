Ukraińscy żołnierze szkoleni w Polsce? Pentagon komentuje

Ukraińscy żołnierze nie są szkoleni przez siły USA w Polsce, ale dochodzi do kontaktów z nimi przy okazji przekazania broni - powiedział we wtorek rzecznik Pentagonu John Kirby.

Żołnierze z Ukrainy są obecni w Polsce, są przekazywane odpowiednie zasoby - mówił podczas wtorkowego briefingu John Kirby. - To nie jest szkolenie w sensie klasycznym, ale nawiązujemy kontakty przy okazji przekazywania dostaw broni - powiedział rzecznik Pentagonu. Zasugerował przy tym, że Amerykanie demonstrują Ukraińcom, jak korzystać z dostarczanej im broni.

Kirby odniósł się w ten sposób do słów prezydenta Joe Bidena wypowiedzianych w Rzeszowie w przemówieniu do amerykańskich żołnierzy. Prezydent, mówiąc o zaciekłym oporze Ukraińców, zwrócił się do żołnierzy: "zobaczycie to, kiedy tam będziecie". Biden tłumaczył później, że nie chodziło mu o wysłanie wojsk na Ukrainę, tylko mówił to w kontekście "szkolenia ukraińskich wojsk w Polsce" przez tych żołnierzy.

