Ukraińska armia ma nowy plan? "Jeśli będzie możliwość, uderzymy w Most Krymski"

Wojna w Ukrainie już kilka razy pokazała, że można skutecznie atakować obiekty na terytorium Rosji, mimo że kraj ten szczyci się szczelną obroną antyrakietową i przeciwlotniczą. Ukraińskie śmigłowce prawdopodobnie przeprowadziły atak na magazyn paliw w Biełgorodzie, choć Kijów oficjalnie tego nie potwierdził. Ostrzelane zostało również rosyjskie wojskowe lotnisko Millerowo. Przedstawiciele ukraińskich władz zapowiadają, że możliwe są kolejne ataki.

- Jeśli pojawi się możliwość uderzenia na Most Krymski, łączący półwysep z Rosją, oczywiście to zrobimy - zapowiedział w środę wieczorem sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO) Ołeksij Daniłow na antenie Radia NW. - Zaatakowalibyśmy już ten most, gdyby była na to szansa - dodał.

Daniłow: Uderzymy na Most Krymski, jeśli pojawi się możliwość

12 kwietnia weteran walk w Donbasie i deputowany do Rady Najwyższej (parlamentu) Ukrainy Roman Kostenko podkreślił w rozmowie z Radiem NW militarne znaczenie Mostu Krymskiego. - Byłoby dobrze, gdyby nasi partnerzy zapewnili nam takie dostawy uzbrojenia, które pozwoliłyby nam dosięgnąć do Mostu Krymskiego. Rozwiązałoby to wiele naszych problemów - ocenił polityk.

Most Krymski, zbudowany w 2018 roku nad wodami Cieśniny Kerczeńskiej, łączy okupowany Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Połączenie jest wykorzystywane przez Kreml do transportu żołnierzy i sprzętu wojskowego na Krym, a następnie na Ukrainę.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK

