Ukraińskie siły zbrojne w najnowszym poście poinformowały, że pozycje obronne nie zmieniły się znacząco w ciągu ostatniej doby. Mimo to Ukraińcy zdołali zadać "niszczycielskie ciosy" Rosjanom, a na niektórych obszarach przeprowadzili kontratak.

Rozpoczął się 21. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Nad ranem Rosjanie ostrzelali Kijów, a odłamki rakiety trafiły w wieżowiec. Ostrzeliwany jest także m.in. Mariupol, który został zaatakowany również z morza. Mimo to sztab generalny Ukrainy poinformował w porannym wpisie, że obrońcy utrzymują pozycję, a w niektórych miejscach udało im się przejść do kontrataku.

"Stan, pozycja i charakter działań sił obronnych nie zmieniły się znacząco w ciągu ostatniego dnia. Siłom Zbrojnym Ukrainy udało się zadać niszczycielskie ciosy grupom wojsk okupacyjnych na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, a na niektórych obszarach kontratak" - czytamy w komunikacie.

Ukraińskie wojska wyprowadzają kontrataki

Jednocześnie Ukraińcy przeprowadzili ataki z powietrza na rosyjskie kolumny wojskowe i sprzęt. Jeszcze poprzedniego dnia Siły Zbrojne Ukrainy zniszczyły trzy samoloty (w tym dwa Su-34), a także jeden helikopter, dwa bezzałogowce i dwie rakiety manewrujące.

"Wróg nadal ponosi straty na wycofaniu się w pewnych obszarach. Główne wysiłki okupantów skupiają się na konsolidacji i utrzymaniu wcześniej zajętych granic i obszarów obronnych" - przekazano.

