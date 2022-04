"Ukraińskie matki zapisują dane kontaktowe do członków rodziny na ciałach swoich dzieci na wypadek, gdyby zostały zabite, a dziecko przeżyło" - napisała na Twitterze Anastasiia Lapatina, dziennikarka "The Kyiv Independent". Wskazała, że gdy ukraińskie społeczeństwo przeżywa tak wielką tragedię, “Europa wciąż dyskutuje o gazie”.

Rosjanie bombardują osiedla mieszkalne zmuszając cywilów do ucieczki. Nawet ewakuacja prowadzona przez korytarze humanitarne jest niebezpieczna, ponieważ Rosjanie mogą je ostrzelać, tak jak to miało miejsce w Mariupolu. Wobec tego rodzice wymyślają sposoby, aby zadbać o bezpieczeństwo dzieci, gdyby sami ponieśli śmierć.

“Ukraińskie matki zapisują na ciałach swoich dzieci informacje kontaktowe do członków rodziny na wypadek, gdyby zostały zabite, a dziecko przeżyło. A Europa wciąż dyskutuje o gazie” - napisała Anastasiia Lapatina, dziennikarka "The Kyiv Independent". Lapatina dołączyła do wpisu zdjęcie 3-letniej Wiry, które kilka dni temu opublikowała jej matka, Sasza Makowiła, Ukrainka z Kijowa. Widać na nim plecy 3-latki, na których kobieta zapisała imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, a także numery telefonów do osób, które mogłyby się nią zaopiekować w razie śmierci rodziców dziewczynki.

“Ukraińskie matki zapisują na ciałach swoich dzieci informacje kontaktowe do rodziny"

"Oznaczyłam Wirę na wypadek, gdyby coś nam się stało, a ktoś ją znalazł jako ocalałą" - napisała kobieta. Dodała, że miała nawet “szaloną myśl”, aby te informacje wytatuować na jej ciele. Sasza Makowiła napisała, że jej rodzina miała przed wojną cudowne życie, a potem "trzęsła się cały czas" w pierwszych godzinach inwazji, gdy słychać było potężne eksplozje. Post zakończyła zapewnieniem, że wraz z córką są już bezpieczne.

ZOBACZ TAKŻE: Wojna na żywo - najnowsze informacje

Wojna w Ukrainie pochłonęła życie co najmniej 161 dzieci - poinformowała w poniedziałek ukraińska Prokuratura Generalna. Z kolei 264 dzieci odniosło obrażenia.

WOJNA W UKRAINIE - RELACJA NA ŻYWO: