Ukraiński atak na most Antonowski. To kluczowa przeprawa dla rosyjskich wojsk

Siły ukraińskie ponownie przeprowadziły precyzyjne ataki na most Antonowski na rzece Dniepr w pobliżu okupowanego przez Rosjan Chersonia – ogłosiła rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk.

Most Antonowski nad Dnieprem to jedna z dwóch drogowych przepraw, umożliwiających Rosji zaopatrywanie lub wycofywanie swoich sił na zajętym terytorium na zachód od rzeki. Obszar ten obejmuje miasto Chersoń, które ma dla Rosji znaczenie polityczne i symboliczne.

Ukraina ponownie ostrzelała most Antonowski

– Działania naszej artylerii mają na celu wywołanie demoralizacji u przeciwnika. Ukraińskie wojska mają kontrolę ogniową nad strategicznie ważnymi dla wroga szlakami logistycznymi i transportowymi w obwodzie chersońskim – oznajmiła Natalia Humeniuk.

Rzeczniczka ukraińskiego dowództwa operacyjnego Południe dodała, że siły zbrojne Ukrainy "realizują wyznaczone cele" na Chersońszczyźnie w ramach kontrofensywy przeciwko rosyjskim jednostkom. – Posuwamy się do przodu, lecz [...] dobre wieści będziemy przekazywać w późniejszym terminie – zadeklarowała przedstawicielka armii.

Udane ukraińskie ataki na most Antonowski potwierdziła także okupacyjna administracja Chersonia – podała agencja UNIAN. Kolaborant Kyryło Stremousow oświadczył w rozmowie z propagandowymi rosyjskimi mediami, że w nocy z wtorku na środę most ostrzelano z wyrzutni rakietowych HIMARS. Ruch samochodowy na przeprawie przez Dniepr został wstrzymany.

Poprzednio doniesienia o uszkodzeniu mostu Antonowskiego przez ukraińskie wojska pojawiły się 20 lipca. "Dolny bieg Dniepru stanowi naturalną barierę, a droga wodna liczy zwykle około 1000 metrów szerokości. Kontrola przepraw przez Dniepr stanie się prawdopodobnie kluczowym czynnikiem dla wyniku walk w tym regionie" – wyjaśniono wówczas w komunikacie brytyjskiego ministerstwa obrony.

Miasto Chersoń i niemal cały obwód chersoński znajdują się pod rosyjską okupacją od początku marca. Od kwietnia władze ukraińskie i media informowały, że trwają przygotowania do przeprowadzenia tzw. referendum w sprawie przyłączenia tych obszarów do Rosji lub utworzenia zależnej od Moskwy tzw. Chersońskiej Republiki Ludowej. 25 maja Władimir Putin wydał dekret przewidujący uproszczony tryb nadawania rosyjskiego obywatelstwa mieszkańcom okupowanych terenów w regionach chersońskim i zaporoskim. 11 lipca zarządzenie to rozszerzono na wszystkich obywateli Ukrainy.

