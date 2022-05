Ukrainy broni 700 tys. żołnierzy. Zełenski: Rosjanie nie wiedzieli o wielu rzeczach

Wojna w Ukrainie trwa już 87. dobę. Mariupol, miasto we wschodniej części Ukrainy, w obwodzie donieckim, niemalże od samego początku konfliktu jest pod ostrzałem Rosji. Okrzyknięty ostatnią twierdzą obrony kombinat Azowstal, także okupowany jest przez Rosjan. Zełenski obiecał jednak, że obrońcy z fabryk pod Mariupolem „wrócą do domów”.

Obrońcy Mariupola zostaną uwolnieni

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził w sobotę, że obrońcy kombinatu Azowstal w Mariupolu mają zostać zwolnieni w drodze wymiany. "Będziemy ich zabierać do domu" - powiedział Zełenski w wywiadzie, cytowanym przez portal Ukraińska Prawda.

Obrońcy Azowstalu mieli otrzymać od dowództwa wojskowego "sygnał, że mają pełne prawo, by wyjść i ratować życie". Jak mówił Zełenski, procesem wywiezienia i wyprowadzenia żołnierzy z Azowstalu kieruje wywiad, podobnie jak "przygotowaniem do dialogu i do wymiany".

Prezydent Ukrainy ma żal do europejskich przywódców, że zwlekali z pomocą militarną. – Na obronę Mariupola było za późno, trzeba było zdać się na dyplomację – podkreślił ukraiński prezydent. Z fabryki z Azowstalu wywieziono ponad 200 żołnierzy. Strona rosyjska podaje informację o znacznie większej liczbie (ponad 2 tys.), by wzmocnić swoją pozycję w negocjacjach dotyczących wymiany.

„Ukrainy broni 700 tys. żołnierzy”

Zełenski pytany o strategię Ukrainy odparł, że Kreml nie znał wszystkich faktów dotyczących ukraińskiej obrony. W czasie, kiedy Rosja prowadziła „potajemną mobilizację”, Ukraina także wzmacniała szeregi. Na początku 2022 r. Zełenski podpisał dekret o zwiększeniu sił obronnych o 100 tys. osób. Nawet to jednak nie zapewniłoby powstrzymania ataku Rosji na pełną skalę, więc zwiększono liczbę żołnierzy do 700 tys.

- Uważam, że byliśmy nieźle przygotowani. Oni (tj. Rosjanie) wielu rzeczy nie wiedzieli – oznajmił Zełenski. Jak dodał „obecna wojna nie toczy się przeciwko Rosji, to wojna z Rosją za Ukrainę”. Uzasadniał, że Ukraina broni jedynie swojej niezależności.

- Wojna mówi to o tym, że prawda jest po naszej stronie, że my walczymy o swoje. Nie można przegrać wojny o niepodległość" - podsumował Zełenski.

RadioZET.pl/PAP

