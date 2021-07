Ulewa w Londynie spowodowała ogromny chaos transportowy. Straż pożarna poinformowała, że w ciągu niedzielnego późnego popołudnia i wieczora dostała ok. 300 wezwań - głównie do zalanych piwnic i domów. Dwa szpitale we wschodnim Londynie zaapelowały, by z powodu zalania oddziałów ratunkowych osoby potrzebujące pilnej pomocy lekarskiej udawały się do innych placówek.

Media opublikowały nagrania wideo z kompletnie zalanej stacji DLR Pudding Mill Lane, a także z wielu ulic, na których samochody utknęły w wodzie. Kolejne osiem stacji metra i jedna miejskiej kolei naziemnej jest zamkniętych.

Potężna ulewa w Londynie. Zalane szpitale, domy i stacja kolei miejskiej

Niedzielne ulewy w Londynie, a także w innych częściach południowo-wschodniej Anglii, nastąpiły po kilkudniowej fali upałów w Wielkiej Brytanii, która zakończyła się przed nadejściem weekendu. W jej trakcie we wtorek na londyńskim lotnisku Heathrow zanotowano najwyższą tegoroczną temperaturę w Wielkiej Brytanii - 32,2 stopnia Celsjusza.

Meteorolodzy zapowiadają, że od poniedziałku znów nastąpi wyraźne ocieplenie i termometry w Londynie i południowo-wschodniej Anglii pokażą 26 stopni, a niewiele mniej w pozostałych częściach kraju.

To już drugi w ciągu dwóch tygodni dzień z potężnymi ulewami w Londynie. 12 lipca w niektórych miejscach w brytyjskiej stolicy w ciągu 24 godzin spadło więcej deszczu niż wynosi średnia opadów dla całego lipca.

