"Mamy nauczkę z tej wojny. Trzeba było słuchać Polski, krajów bałtyckich"

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła w Parlamencie Europejskim, że Unia popełniła błędy jeśli chodzi o politykę wobec Rosji Władimira Putina. - Mamy nauczkę z tej wojny. Trzeba było wsłuchać się w głosy wewnątrz UE, w Polsce, krajach bałtyckich, w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Oni od lat nam mówili, że Putin się nie zatrzyma - przekonywała.

Szefowa KE wyjawiła też, że w środę udaje się do Kijowa na rozmowy z prezydentem Ukrainy. Zapowiedziała, że będzie pracować, aby Ukraina uzyskała dostęp do jednolitego rynku UE.

- Sankcje Zachodu nałożone na Rosję mają na nią realny wpływ i zostaną utrzymane - mówiła szefowa KE podkreślając, że solidarność Unii Europejskiej z Ukrainą będzie "niezachwiana".

- Sektor finansowy Rosji jest podtrzymywany przy życiu - powiedziała, dodając, że prawie tysiąc międzynarodowych firm opuściło ten kraj. - Rosyjskie wojsko zabiera chipy ze zmywarek i lodówek, aby naprawić swój sprzęt wojskowy, ponieważ zabrakło półprzewodników. Rosyjski przemysł jest w strzępach - wskazała.

Co roku, we wrześniu, przewodnicząca KE przyjeżdża do PE, by omówić z eurodeputowanymi działania Komisji z ostatniego roku i plany na przyszłość. To spotkanie nosi nazwę Debaty o Stanie Unii Europejskiej.

Po wystąpieniu przewodniczącej KE, europosłowie analizują prace Komisji i rozliczają ją z jej działań. Jako wybrani w powszechnych wyborach przedstawiciele i przedstawicielki obywateli Unii, posłowie upewniają się, że działania Komisji miały na celu rozwiązanie najważniejszych problemów obywateli Europy.

