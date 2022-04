Ustalono nazwiska sprawców masakry w Buczy. "Znaleziono wielu zabójców"

Od 45 dni Rosja kontynuuje inwazję na Ukrainę. Władze w Kijowie odkrywają kolejne zbrodnie, jakie w ostatnich tygodniach dokonali żołnierze Putina w północnej Ukrainie. Jedna z największych masakr cywilów. miała miejsce w Buczy na północ od ukraińskiej stolicy. Do tej pory znaleziono 360 ofiar rzezi (wśród nich 10 dzieci).

„Znaleziono już wielu zabójców, którzy terroryzowali ludność cywilną w Buczy i Irpieniu. W ciągu krótkiego czasu ustalimy wszystkie informacje o tych ludziach: ich profile w sieciach społecznościowych, gdzie i z kim służą i mieszkają. Technologia pozwala obecnie znaleźć każdego, kto choćby raz trafił w obiektyw” – oznajmił ukraiński wicepremier i minister transformacji cyfrowej Mychajło Fedorow na Telegramie.

W Buczy zginęli tylko cywile

Dodał, że nie zajmie to dużo czasu ze względu na to, że rosyjscy żołnierze „lubią wrzucać fotografie do internetu i na liczbę kamer na budynkach w miastach”. Ukraińska rzeczniczka praw człowieka Ludmyła Denisowa powiedziała w sobotę, że w Buczy w czasie rosyjskiej okupacji zabitych zostało co najmniej 360 cywilów, w tym 10 dzieci; torturowano także wielu ludzi.

Wśród mieszkańców Buczy pod Kijowem, zabitych przez rosyjskich żołnierzy, nikt nie był wojskowym - powiedział w piątek mer miasta Anatolij Fedoruk w wywiadzie dla portalu Ukrainska Prawda. Wyjaśnił, że Bucza nie zdążyła przed inwazją rosyjską stworzyć oddziałów Obrony Terytorialnej. Miasto znalazło się w "szarej strefie", tzn. pomiędzy wojskami rosyjskimi i armią ukraińską, dla której najważniejszym zadaniem było niedopuszczenie Rosjan do Kijowa. - 3 marca Bucza była już całkowicie okupowana i odcięta od Kijowa - powiedział Fedoruk.

RadioZET.pl/PAP

NA ŻYWO: WOJNA W UKRAINIE