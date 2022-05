Ukraina od lat wnioskuje o członkostwo w Unii Europejskiej. W obliczu rosyjskiej agresji padła deklaracja, że Ukraina będzie mogła liczyć na przyśpieszony tryb akcesji do UE. Tymczasem ukraińscy dyplomaci obawiają się, że Europa może nie dotrzymać słowa.

Ukraina w UE? „W przeciwnym razie uznamy, że Europa nas oszukała”

- Jeśli nie otrzymamy statusu kandydata, oznaczać to będzie jedno, że Europa próbuje nas oszukać. I nie zaakceptujemy tego - powiedział w wywiadzie dla "Financial Times" minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

- Ukraina jest jedynym miejscem w Europie, gdzie ludzie umierają za wartości, dla których powstała Unia Europejska. I to należy szanować - dodał minister.

Jak dodał Kułeba, „do pokonania Rosji konieczne jest, by sojusznicy Ukrainy pozbawili ją dochodów z ropy i gazu". Wspomniał też, że Ukraina oczekuje od UE nie tylko przyjęcia jej do Wspólnoty, ale już teraz realnych gestów solidarności w postaci dostaw broni i sprzętu wojskowego.

Kułeba zarzucił rządom państw UE, że długo zwlekały z decyzją o pomocy militarnej, zaś bieżące dostawy są „opóźniane, wybiórcze i nieskoordynowane”.

