Vanessa George uważany jest za najgorszą pedofilkę w Wielkiej Brytanii. 49-letnia kobieta wykorzystała seksualnie co najmniej 30 niemowląt i małych dzieci. W zeszłym miesiącu, opuściła mury więzienia.

49-letnia, największa pedofilka w Wielkiej Brytanii jest na wolności.

Pod hostelem, w którym zatrzymała się George, wciąż trwają protesty. Budynek pilnowany jest przez policję. Znajduje się on w odległości około 500 metrów od żłobka – co dodatkowo wzbudza niepokój rodziców o bezpieczeństwo dzieci, i gniew protestujących mieszkańców.

Skrzywdziła co najmniej 30 dzieci

Vanessa George usłyszała wyrok skazujący za w 2009 roku. Wówczas sąd orzekł, że 49-latka wykorzystała seksualnie co najmniej 30 dzieci w wieku niemowlęcym i nieco starszych. Do przestępstw dochodziło w trakcie jej pracy w żłobku Little Teda, w Plymouth. W 2008 i 2009 wykonywała także pornograficzne zdjęcia z udziałem dzieci, znajdujących się pod jej opieką. Było ich 64.

Kobieta opuściła areszt w ubiegłym miesiącu. Nie ma pozwolenia na powrót do rodzimego miasta, więc zamieszkała w Birmingham. Angielka ma również zakaz pracy z dziećmi. Znajduje się też na wykazie przestępców seksualnych.

