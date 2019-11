Świat mody w żałobie po tragicznej śmierci popularnej modelki Violi Macakovej. 34-latka została znaleziona pod mostem w Bratysławie. Jej ciało było zmasakrowane. Kobieta zmarła w karetce, w drodze do szpitala.

Viola Macakova została znaleziona pod mostem Apollo w Bratysławie. Była w tak tragicznym stanie, że nie mogła wypowiedzieć ani słowa. Słowackie media podają, że 34-latka miała połamane kręgi i liczne obrażenia ciała, także w miejscach intymnych.

Dziennik "Plus Jeden Den" informuje, że modelka była torturowana i gwałcona. Wiadomo jednak, że do zbrodni nie doszło w miejscu, w którym kobieta została znaleziona. Sprawca jedynie wywiózł tam i zostawił umierającą kobietę. Zmarła w karetce, w drodze do szpitala.

Policji dopiero po 24 godzinach udało się ustalić, że zmarła kobieta to popularna modelka Viola Macakova. 34-latka w chwili gdy została odnaleziona, nie miała przy sobie dokumentów.

Według policji, sprawcą nie jest seryjny gwałciciel-recydywista. Przestępca nadal jednak pozostaje na wolności.

