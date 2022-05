Von der Leyen ogłasza historyczną pomoc. "Ukraina musi zwyciężyć"

- Władimir Putin chce podważyć cały światowy ład. Ukraina musi wygrać tę wojnę, dlatego zrobimy wszystko, żeby pomóc jej w tym – powiedziała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która przemawiała podczas światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Zdaniem szefowej KE w tym momencie jest aż 6 mln ukraińskich uchodźców w UE, a łącznie 8 mln zostało zmuszonych do przemieszczenia się z powodu wojny. - Dlatego Ukraina potrzebuje konkretnej pomoc teraz – stwierdziła von der Leyen.

"Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc Ukraińcom zwyciężyć. Po raz pierwszy UE udziela pomocy wojskowej atakowanemu krajowi. Zaproponowaliśmy ponad 10 miliardów euro pomocy makrofinansowej. Największy taki pakiet, jaki kiedykolwiek wymyśliła UE dla państwa niebędącego członkiem UE" – napisała na Twitterze Ursula von der Leyen.

Plan Marshalla dla Ukrainy

- Zamrożone aktywa i majątki Rosjan w Europie powinny być użyte do sfinansowania drugiego planu Marshalla dla Ukrainy – stwierdziła von der Leyen. - Jednakże w odbudowie nie chodzi tylko o naprawienie zniszczeń. Musimy zbudować przyszłość, którą wybrali Ukraińcy. Dlatego odbudowa kraju musi być powiązana z ogromnymi reformami – stwierdziła szefowa Komisji Europejskiej.

Ursula von der Leyen podała przykłady, gdzie Ukraina musi dokonać reform to m.in.: ustanowienie państwa prawa, niezależne sądownictwo, reforma administracji, walka z korupcją i poradzenie sobie z oligarchami. - Ukraina musi zbudować silną gospodarkę i sprawiedliwe państwo, które pozwoli im wstąpić do UE. My w tej drodze jej pomożemy, bo Ukraina należy do europejskiej rodziny - stwierdziła szefowa Komisji Europejskiej.

"Blokada portów ma globalną reperkusję"

- Sankcje Unii Europejskiej niszczą rosyjską gospodarkę, a tym samym rosyjską machinę wojenną uruchomioną przeciwko Ukrainie - powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Ursula von der Leyen powiedziała również, że Rosja wykorzystuje obecnie blokadę eksportu i importu żywności z ukraińskich portów jako broń, co ma globalne reperkusje. Przypomina to rosyjską strategię dotyczącą wykorzystywania przez Rosję w ten sam sposób surowców energetycznych - zaznaczyła przewodnicząca KE.

Zaapelowała do społeczności międzynarodowej o współpracę w celu zakończenia wojny, natychmiastowego działania i jak najpełniejszej pomocy Ukrainie, tak gospodarczej, jak i wojskowej.

