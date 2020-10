W Nowym Jorku będzie Halloween ale z wirusowymi ograniczeniami

Po dyskusjach na temat zbliżającego się zwyczaju obchodów Halloween podczas pandemii Covid-19, burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio zadecydował ostatecznie o dopuszczeniu do kontynuowania tradycji. Obwarował to jednak ograniczeniami.

Jak poinformował w środę de Blasio uczestnicy maskarad mogą, ze względu na niebezpieczeństwo rozprzestrzenienia koronawirusa, przebywać tylko na zewnątrz. Nie wolno im wchodzić do budynków mieszkalnych. Tradycyjne kostiumy i maski nie wystarczą. Trzeba zakrywać twarz maseczką chroniącą przed wirusem. „Halloween w Nowym Jorku będzie bezpieczny. (…) W tym roku będzie inaczej, ale to się wydarzy” – ogłosił burmistrz podczas konferencji prasowej w ratuszu.

Halloween z obostrzeniami

De Blasio podkreślił, że zbieranie przez dzieci po domach, jak zwyczaj każe, słodyczy i podarków, któremu towarzyszy wykrzykiwanie “Trick or treat” (cukierek albo psikus) może się odbywać tylko na świeżym powietrzu. Ponadto – jak powiedział - smakołyków nie należy wręczać bezpośrednio, lecz wkładać je np. do koszyczka. Po powiadomieniu o swej obecności pukaniem do drzwi, lub dzwoniąc, dzieci powinny się cofnąć zachowując dystans społeczny ok. dwóch metrów. Niezależnie od tego de Blasio przypomniał o potrzebie używania środków dezynfekujących do rąk.

