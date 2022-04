Rosja nie ustaje w barbarzyńskich atakach w Ukrainie, również w regionach, w których nie toczą się bezpośrednie walki lądowe. Koszmarną historię z Odessy, która wydarzyła się w ostatnią sobotę, przybliżyła telewizja BBC.

Mieszkaniec tego miasta nad Morzem Czarnym Jurij Hłodan wyszedł z domu na zakupy. W jednej chwili Rosjanie zabili najbliższe mu osoby.

"Cały mój świat umarł. Został zabity przez rosyjską rakietę"

- Byłem przy porodzie, płakałem ze szczęścia, gdy urodziła się nasza córeczka. I teraz jest mi bardzo trudno uświadomić sobie, że mojej córeczki już nie ma. I żony, i teściowej. Cały mój świat, który miałem, przed oczami, po prostu umarł. Został zabity przez rosyjską rakietę. I niestety nie jesteśmy jedyną taką rodziną – powiedział BBC Hłodan.

W traumie tej sytuacji chciał jednak podzielić się tragiczną historią ze światem. Do wybuchów po ataku rakietowym doszło tuż po jego wyjściu z domu. Gdy mieszkaniec wrócił i zobaczył płonący budynek, zaczął krzyczeć, by policjanci wpuścili go do płonących ruin. "Gdy dotarł do mieszkania, znalazł tam ciała swojej żony i jej matki. Zabiła je rosyjska rakieta" – pisze BBC.

Ciało trzymiesięcznej Kiry znaleźli później ratownicy. Zrozpaczony Jurij mógł ją zobaczyć dopiero następnego dnia. W sumie w wyniku uderzenia rosyjskiej rakiety zginęło w Odessie osiem osób, jeszcze 18 zostało rannych. To kolejny z brutalnych ataków na ludność cywilną Ukrainy po rozpoczęciu 24 lutego przez Rosję otwartej wojny.

- To nieszczęście całej Ukrainy, nieszczęście Odessy. Całego cywilizowanego świata, który ceni życie ludzkie. Bo w XXI wieku, kiedy istnieje taki poziom komunikacji, taki poziom kultury i cywilizacji, to niemożliwe, by jakieś państwo prowadziło taką agresję, taką wojnę, takie zabójstwa, okrucieństwa. Po prostu unicestwiając inny kraj – powiedział Jurij Hłodan.

RadioZET.pl/PAP/BBC

Wojna na Ukrainie - najnowsze informacje na żywo