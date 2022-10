W sieci wrze ws. "czeskiego Kaliningradu". Amerykanie też zakpili z Putina

Nie kończą się żarty na temat przyłączenia rosyjskiego Kaliningradu do Czech. W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne memy pokazujące "Královec" jako część czeskiego państwa. Teraz do zabawy włączyli się Amerykanie. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Pradze żartobliwie zasugerowała, że naszym sąsiadom przydałby się lotniskowiec w "czeskim Kaliningradzie".

W polskich i czeskich mediach społecznościowych od pewnego czasu internauci żartują na temat aneksji do Czech. Wszystko zaczęło się od żartobliwego "referendum" przeprowadzonego na Twitterze przez fikcyjny profil "Královec" (Królewiec to dawna nazwa Kaliningradu). "Po udanym referendum 97,9 proc. mieszkańców Kaliningradu zdecydowało się połączyć z Czechami i zmienić nazwę Kaliningradu na Královec" - poinformowali Czesi na Twitterze.

To kpina z referendów, które przeprowadza Kreml w Ukrainie na okupowanych przez siebie terenach, zmuszając mieszkańców, aby zagłosowali za przyłączeniem ich do Rosji. Pod koniec września Władimir Putin wydał dekrety uznające obwody chersoński i zaporoski za "suwerenne i niepodległe państwa". Decyzję tę zatwierdził rosyjski parlament, co oznacza, że oba terytoria, podobnie jak regiony doniecki i ługański, zostały anektowane do Federacji Rosyjskiej.

Czeski Kaliningrad. Amerykanie też żartują z Putina

W mediach społecznościowych pojawiły się mapki pokazujące obwód kaliningradzki jako część czeskiego państwa. Polscy internauci żartują, że nasz sąsiad ma wreszcie dostęp do morza. Ostatnio internautów rozbawił mem z prognozą pogody, zachęcający do wizyty w "czeskim Kaliningradzie".

Do zabawy włączyli się też Amerykanie, żartobliwie komentując informację czeskiego resortu obrony. Poinformował on, że wysłał stronie amerykańskiej zapytanie ofertowe ws. zakupu 24 myśliwców F-35. "Nie potrzebujecie lotniskowca?" - zażartowali pracownicy amerykańskiej ambasady w Pradze.

Lotniskowiec to okręt, który prowadzi operacje bojowe za pomocą bazujących na nim samolotów. Czechy nie mają dostępu do morza, więc taki sprzęt wojskowy nie jest im potrzebny.