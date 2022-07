W tej części Ukrainy walki mogą się nasilić. "Rosjanom raczej się nie uda"

Wojna w Ukrainie trwa już ponad pięć miesięcy. Na ten moment siły rosyjskie skupiają się na podejściu w kierunku Bachmutu i operacjach wokół Doniecka kosztem działań mających na celu zdobycie Siewierska i Słowiańska.

W tych obszarach walki mogą się nasilić. "Rosjanom raczej się nie uda"

Pisaliśmy już m.in. o ataku w Bachmucie oraz na przystanek i bazę kolei w Mikołajowie, gdzie łącznie zginęło co najmniej 8 osób. Jak zaznacza w swoim najnowszym raporcie Instytut Studiów nad Wojną, rosyjscy dowódcy próbują zapewne wykorzystać niedawne zdobycze terytorialne w okolicach Nowołuhańskego, by naciskać na Bachmut od wschodu.

"Rosjanie mogą się starać zająć jak najwięcej terenu w obwodzie donieckim przed planowanymi na wrzesień tzw. referendami, które Kreml chce wykorzystać do włączenia tych ziem do Rosji" uważają eksperci amerykańskiego think tanku.

Rosyjska ofensywa raczej nie pozwoli im jednak na zajęcie Bachmutu, który jest miastem dużym i dobrze bronionym. Nie przyniesie im również daleko idących zdobyczy na zachód od Doniecka, nawet jeśli uda im się opanować miasta Awdijiwka i Pisky, które broniły się od początku wcześniejszej rosyjskiej inwazji w 2014 roku - napisano w raporcie.

Jednak walki na tych obszarach prawdopodobnie się nasilą, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wzywa mieszkańców do ewakuacji ISW

Na południu Ukrainy, w obwodzie chersońskim, siły ukraińskie zakłóciły rosyjski atak lądowy przy pomocy artyleryjskich uderzeń wyprzedzających. Ukraińscy urzędnicy poinformowali również, że po zniszczeniu mostu kolejowego przez Dniepr pod Chersoniem Rosjanie nie są w stanie dostarczać pociągami zaopatrzenia dla swoich wojsk na zachodnim brzegu tej rzeki - zaznacza ISW.

