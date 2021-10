Pandemia potrwa o rok dłużej niż mogłaby? "Kryzys może się z łatwością przeciągnąć"

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że pandemia COVID-19 będzie trwać o rok dłużej niż mogłaby, gdyby biedniejsze państwa świata otrzymały niezbędną ilość szczepionek.

Pandemia koronawirusa potrwa o rok dłużej niż mogłaby? Tak twierdzą przedstawiciele Światowej Organizacji Zdrowia. - Kryzys pandemiczny może z łatwością przeciągnąć się głęboko w 2022 rok – uważa dr Bruce Aylward, doradca dyrektora generalnego WHO, cytowany w czwartek przez portal BBC.

Afryka otrzymała jedynie 2,6 proc. wszystkich podanych dotąd szczepionek na COVID-19. Zdecydowana większość dawek preparatów chroniących przed koronawirusem została wykorzystana w krajach o wysokim i średnim dochodzie. Dr Aylward zaapelował do zamożnych państw o „zrobienie bilansu swoich zobowiązań podjętych na takich spotkaniach w zakresie darowizn szczepionek, jak szczyt G7”.

WHO: pandemia potrwa o rok dłużej niż mogłaby

Organizacje charytatywne Oxfam i UNAIDS skrytykowały władze Kanady i Wielkiej Brytanii za zabezpieczenie za pośrednictwem globalnego programu dystrybucji szczepionek Covax, wspieranego przez ONZ, dostaw szczepionek na potrzeby własnych społeczeństw. Dane pokazują, że Kanada otrzymała tą drogą prawie milion dawek preparatu AstraZeneca, a Wielka Brytania niemal 540 tys. dawek szczepionki Pfizera.

- Płacąc za mechanizm Covax, oba państwa były technicznie uprawnione do otrzymania szczepionek taką ścieżką - zaznaczył doradca ds. zdrowia w Oxfam, Rohit Malpani. Dodał zarazem, że „takie działanie jest nadal moralnie nie do obrony” w obliczu podpisywanych przez Wielką Brytanię i Kanadę umów dwustronnych na zakup szczepionek na potrzeby ludności tych krajów.

- Gdy stało się jasne, że dostawy szczepionek w ramach dwustronnych porozumień będą wystarczające dla społeczeństwa kanadyjskiego, przekierowaliśmy dawki zakupione w ramach Covax z powrotem do programu, by mogły je nabyć rządy państw rozwijających się – wyjaśniła minister rozwoju międzynarodowego Kanady, Karina Gould. Program Covax miał zapewnić dostawy dwóch miliardów dawek szczepionek do końca 2021 roku, ale jak dotąd w jego ramach przekazano 371 mln dawek – przypomina BBC.

RadioZET.pl/PAP