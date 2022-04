WHO przygotowuje plany kryzysowe w Ukrainie. Na wypadek użycia niezwykle groźnej broni

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przygotowuje się do możliwych ataków bronią chemiczną w Ukrainie - podała w czwartek telewizja Sky News, powołując się na urzędników WHO, którzy są we Lwowie.

Wojna w Ukrainie pokazała, że Rosjanie nie zmienili swojej doktryny wojskowej stosowanej w Czeczenii oraz Syrii, która polega na atakowaniu cywili i niszczeniu miast. Według WHO wydarzenia mogą przyjąć jeszcze gorszy obrót.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) tworzy plany kryzysowe m.in. na wypadek konieczności leczenia ofiar masowych ataków lub użycia broni chemicznej w Ukrainie. - Biorąc pod uwagę niepewność obecnej sytuacji, nie ma gwarancji, że wojna nie stanie się jeszcze gorsza - oświadczył we Lwowie dyrektor regionalny WHO w Europie Hans Kluge.

WHO przygotowuje plany kryzysowe w Ukrainie

W tym samym oświadczeniu, które zostało opóźnione z powodu syreny przeciwlotniczej we Lwowie, Kluge powiedział, że WHO koordynuje z Unią Europejską ocenę stanu zdrowia pacjentów przybywających z Ukrainy i wysyłanie ich na leczenie w różnych krajach Europy. Dyrektor regionalny przekazał także, że WHO dostarczyła już ponad 185 ton środków medycznych na całej Ukrainie, a kolejne 125 ton jest w drodze.

ZOBACZ TAKŻE: Wojna na żywo - najnowsze informacje

Przedstawiciele WHO przekonywali, że najgorszy scenariusz na Ukrainie już trwa - ludność jest mordowana i otrzymuje obrażenia wojenne. W dodatku Ukraińcy umierają z powodu chorób wyleczalnych w zwykłych warunkach, dzieci umierają w wyniku zapalenia płuc czy biegunki. Kolejnym wielkim problemem jest trauma wojenna, szczególnie zauważalna wśród najmłodszych.

Organizacja odnotowała 91 ataków na ośrodki zdrowia od początku wojny na Ukrainie, w wyniku których zginęły 73 osoby, a wiele szpitali znajduje się na linii frontu, co oznacza, że są przez cały czas zagrożone. - Pozostaniemy na Ukrainie (...) Leczenie ratujące życie, jakiego w tym momencie potrzebuje Ukraina to pokój - podsumował Kluge.

RadioZET.pl/PAP/Sky News

WOJNA W UKRAINIE - RELACJA NA ŻYWO: