WHO: ryzyko globalnego rozprzestrzeniania się wariantu omikron "bardzo wysokie"

WHO informuje, że "prawdopodobieństwo potencjalnego rozprzestrzeniania się wariantu omikron na poziomie globalnym jest bardzo wysokie". Organizacja zaapelowała o przyspieszenie procesu szczepień wśród grup wysokiego ryzyka.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że prawdopodobieństwo potencjalnego rozprzestrzeniania się wariantu omikron na poziomie globalnym jest bardzo wysokie. Podkreślono, że nie da się wykluczyć "wystąpienia fal COVID-19, które mogą mieć poważne konsekwencje".

WHO wezwała 194 państwa do zgłaszania jej wszystkich nowych przypadków zakażenia wariantem omikron i sprawnego, genetycznego sekwencjonowania próbek. Zaapelowano także o przyspieszenie akcji szczepień wśród grup wysokiego ryzyka.

WHO: nie da się wykluczyć fal, które mogą mieć poważne konsekwencje

W komunikacie zwrócono uwagę, że potrzebne są badania nad nową mutacją, by ocenić jej potencjalną odporność na szczepionki oraz przeciwciała po przechorowaniu COVID-19. "Spodziewane są zakażenia u osób zaszczepionych, aczkolwiek w niewielkiej i przewidywalnej proporcji" - napisano.

Z obawy przed rozprzestrzenieniem się Omikronu w poniedziałek USA wprowadzają zakaz wjazdu prawie wszystkich obcokrajowców, którzy w ciągu ostatnich 14 dni przebywali w RPA, Zimbabwe, Botswanie, Lesotho, Mozambiku, Eswatini (dawniej Suazi), Malawi i Namibii.

Obecność Omikronu potwierdzono już m.in. w Belgii, Danii, Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. W ciągu ostatnich 14 dni USA odnotowały ponad 1,1 mln nowych przypadków zakażenia koronawirusem co stanowi wzrost o 9 proc. w porównaniu z poprzednimi dwoma tygodniami. Do tej pory w USA zmarło z powodu COVID-19 prawie 782 tys. osób.

Jak podała stacja ABC, Pfizer stwierdził, że jeśli pojawi się wariant koronawirusa odporny na szczepionkę, firma będzie zdolna wyprodukować skuteczny preparat w ciągu około 100 dni. Moderna zapowiadała taką możliwość już na początku 2022 roku.

RadioZET.pl/ Reuters/ PAP