Kraj NATO rozpoczyna manewry wojskowe. To odpowiedź na działania Rosji

Estonia ogłosiła przeprowadzenie sześciodniowych manewrów wojskowych. To odpowiedź na częściową mobilizację wojskową, jaką kilka dni temu zarządził w Rosji Władimir Putin - informuje Wirtualna Polska.

Dowódca 1. Brygady Piechoty i nadzorujący całe ćwiczenia Sanna Raudsik przekazał, że rezerwiści są szkoleni z obsługi każdego rodzaju broni dostępnego w arsenale, a w ostatnim etapie zostaną wcieleni do plutonu. Wszystko po to, by na wypadek agresji Rosjan, najmniejszy kraj NATO był gotowy do odparcia pierwszych ataków wroga - podaje WP.

Estonia rozpoczyna manewry wojskowe. Szkoleni będą rezerwiści

MON Estonii poinformował, że celem ogłoszonych manewrów jest "gotowość obronna i przećwiczenie funkcjonowania armii rezerwowej". Władze przekonują jednak, że ich kraj nie jest "bezpośrednio zagrożony".

"Nie ma bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa dla Estonii. Estoński model obrony oparty na rezerwach wymaga, by rezerwiści byli zawsze gotowi do reakcji i udziału w ćwiczeniach" - czytamy w komunikacie estońskiego MON.

Liczba Rosjan przekraczających granicę z Unią Europejską gwałtownie wzrosła po ogłoszeniu mobilizacji przez prezydenta Władimira Putina - przekazała we wtorek Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex.

Unijna agencja oceniła, że w najbliższym czasie wzrośnie liczba Rosjan przybywających na przejścia graniczne z UE z powodu "niepewności powiązanej z trwającą w Federacji Rosyjskiej mobilizacji". Frontex dodaje, że w perspektywie długoterminowej będzie można zaobserwować wzrost przypadków nielegalnego przekraczania zewnętrznych granic UE z Rosji i Ukrainy, jak i wzrost nielegalnego pobytu w Unii obywateli Rosji, którzy już przybyli do krajów członkowskich.

