Nie żyje prorosyjski bloger Wałerij Kułeszow. Został zastrzelony w samochodzie

W okupowanym przez wojska rosyjska Chersoniu zginął Wałerij Kułeszow - proputinowski bloger. Kułeszow został zastrzelony ok. godz. 8.15 w zaparkowanym obok swojego bloku samochodzie. Informację jako pierwszy podał portal Most.ks.ua. Na załączonych przez niego fotografiach widać, że do dziennikarza oddano kilka strzałów z bliskiej odległości.

Wałerij Kułeszow do 2015 roku pracował w milicji. Jak podają lokalne media, Kułeszow aktywnie współpracował z zaborcami, a nawet ubiegał się o stanowisko szefa policji okupacyjnej miasta.

Nie żyje prorosyjski bloger Wałerij Kułeszow

"Rosja nasila ofensywę na wschodzie i południu Ukrainy, próbuje przełamać ukraińską obronę w rejonie Iziumu, zdobyć Mariupol, a także uzyskać kontrolę nad całym obwodem chersońskim" – podał w środę rano sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.

"Rosjanie kontynuują ataki w Popasnej w obwodzie ługańskim. Po próbach szturmu Rubiżnego i Siewierodniecka do miejscowego szpitala miało trafić ok. 130 rannych żołnierzy rosyjskich. W obwodzie chersońskim Rosjanie próbują zwiększyć kontrolowany przez siebie obszar i będą nadal atakować, by dojść do granic administracyjnych obwodu" – prognozuje sztab.

Ukraiński sztab raportuje o odparciu w ciągu doby 10 ataków wroga w obwodzie donieckim i ługańskim, zniszczeniu 12 czołgów, 28 wozów opancerzonych i jednego systemu artylerii. W ciągu doby nad Ukrainą zestrzelono jeden samolot, jeden śmigłowiec, sześć bezzałogowców i rakietę manewrującą - podano. Środa jest 56. dniem wojny w Ukrainie.

RadioZET.pl/ NEXTA/ PAP

