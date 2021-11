Omikron groźniejszy niż Delta? WHO: odmiana wysoce zaraźliwa

Nowy wariant koronawirusa został określony przez WHO mianem "niepokojącego". Odmiana znana dotychczas jako B.1.1.529 otrzymała nazwę greckiej litery Omikron - podała Agencja Reutera.

Nowy wariant koronawirusa B.1.1.529 otrzymał nazwę greckiej litery Omikron. Analizując w piątek nowy wariant, specjaliści Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określili go odmianą wysoce zaraźliwą.

Poprzednim umieszczonym w tej kategorii wariantem koronawirusa był dominujący obecnie na świecie wariant Delta - przypomniała agencja Associated Press.

Wariant Omikron groźniejszy niż Delta? WHO: wysoce zaraźliwy

WHO podała, że w skali globu odnotowano dotąd nieco poniżej 100 przypadków wariantu Omikron, głównie w RPA i Botswanie.

Decyzje o zawieszeniu lotów z południa Afryki podjęły w piątek między innymi władze Maroka, Wielkiej Brytanii, Izraela, Francji, Włoch, Austrii, Holandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Danii i Filipin. W USA trwają konsultacje w tej sprawie.

Pojawiły się poważne obawy, że zagrozi on mieszkańcom RPA, gdzie tylko 42 proc. populacji otrzymało co najmniej pierwszą dawkę szczepionki na COVID-19. Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że nowy wirus rozprzestrzeni się w innych krajach Afryki, gdzie średnio zaszczepionych jest tylko 3 proc. społeczeństwa - wyjaśnia BBC.

RadioZET.pl/ PAP/ Reuters