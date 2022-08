Watykan przerywa milczenie. Jest oświadczenie po oburzających słowach Franciszka

Słowa papieża Franciszka o Ukrainie "należy odczytywać jako głos podniesiony w obronie życia ludzkiego i wartości z nim związanych, a nie jako zajęcie stanowiska politycznego" – oświadczył we wtorek Watykan. W komunikacie zaznaczono, że wojnę w Ukrainie rozpoczęła Rosja, co pojawiło się po raz pierwszy w stanowisku Stolicy Apostolskiej.

Watykan wydał oświadczenie po prawie tygodniu polemik, jakie wywołały słowa papieża Franciszka, który podczas audiencji generalnej 24 sierpnia, w Dzień Niepodległości Ukrainy i pół roku po rozpoczęciu wojny, nazwał "biedną dziewczyną" córkę ideologa Kremla Aleksandra Dugina, zabitą w zamachu bombowym w pobliżu Moskwy. Dodał też, że "niewinni płacą za wojnę".

Burza po słowach papieża Franciszka. Watykan się tłumaczy

W rezultacie kontrowersji MSZ Ukrainy zaprosiło na rozmowę nuncjusza apostolskiego w Kijowie arcybiskupa Visvaldasa Kulbokasa. Minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba stwierdził zaś: "Powiem otwarcie, ukraińskie serce rozrywa się z powodu słów papieża. To było niesprawiedliwe".

W oświadczeniu Stolica Apostolska zaznaczyła: "W kontekście wojny w Ukrainie, liczne są wypowiedzi Ojca Świętego Franciszka i jego współpracowników na ten temat. Mają one na celu głównie zachęcenie duszpasterzy i wiernych do modlitwy, a wszystkich osób dobrej woli do solidarności i wysiłków na rzecz odbudowy pokoju".

"Wielokrotnie, podobnie jak w ostatnich dniach, doszło do publicznych dyskusji na temat politycznego znaczenia przypisywanego tym wypowiedziom. W związku z tym powtarza się, że słowa Ojca Świętego o tej dramatycznej sytuacji należy odczytywać jako głos podniesiony w obronie życia ludzkiego i wartości z nim związanych, a nie jako zajęcie stanowiska politycznego" – głosi komunikat Watykanu.

Następnie zaznaczono w nim: "Jeśli chodzi o wojnę o szerokich rozmiarach w Ukrainie, rozpoczętą przez Federację Rosyjską, wypowiedzi Ojca Świętego Franciszka są jasne i jednoznaczne w jej potępieniu jako moralnie niesprawiedliwej, niedopuszczalnej, barbarzyńskiej, bezsensownej, potwornej i świętokradczej".

RadioZET.pl/PAP