Molestował i kazał nazywać "braciszkiem". "Boję się księży, być blisko nich"

Watykan na prośbę papieża Franciszka opublikował świadectwo ofiary pedofilii. "Dusze dzieci, ofiar wykorzystywania seksualnego «rozdarto na małe krwawiące strzępy»" - to fragment listu, jaki kobieta, ofiara księdza-pedofila napisała do papieża Franciszka. Opublikował go na swojej stronie watykański portal Vatican News.