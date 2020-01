Chunya Sittiwichai opisała na Facebooku przerażające zdarzenie, jakie dotknęło ją i jej matkę podczas urlopu w Tajlandii. Gdy nastolatka chciała skorzystać z toalety w wynajętym domku, została zaatakowana przez niebezpiecznego węża. Do krwawej walki z gadem rzuciła się matka dziewczyny.

Chunya Sittiwichai przekonuje, że domek, który wynajęły z matką, ulokowany był w małym miasteczku, ale nie na uboczu, ani blisko lasu. Tym bardziej dziwi obecność wielkiego gada w hotelowym budynku.

Z relacji nastolatki wynika, że wąż był zwinięty w kłębek i schowany za jednym z mebli, dlatego początkowo go nie zauważyła. W pewnej chwili jednak wyłonił się i błyskawicznie przeszedł do ataku.

Krzyki i płacz młodej dziewczyny w porę usłyszała jej matka, która nie zastanawiając się rzuciła się do krwawej walki z wężem. Kobieta chwyciła gada za głowę i przeciągnęła go do swojej nogi. Gdy udało się odwrócić uwagę zwierzęcia od rannej córki, Anna Sittiwichai złapała za nóż, próbując odciąć mu głowę. Bezskutecznie.

Wąż dusił kobietę coraz bardziej, ale ta nie zamierzała się poddać. W pewnej chwili udało jej się uwolnić i zadać gadowi szereg ciosów młotkiem. Gdy zwierzę zrezygnowało z walki, rodzina zamknęła drzwi od łazienki i udała się do miejscowego szpitala. Ranny były dotkliwe, ale nie okazały się groźne dla życia i zdrowia.

- Nauczyłam się zawsze sprawdzać toaletę przed skorzystaniem z niej, nawet jeśli obecność węża wydaje się niemożliwa – przyznaje Chunya Sittiwichai.

