USA wyślą dwie baterie systemów obrony przeciwrakietowej Patriot do Polski - poinformował we wtorek rzecznik Dowództwa Sił USA w Europie Scott Ghiringhelli, cytowany przez Fox News.

"Na rozkaz ministra obrony i na zaproszenie naszych polskich sojuszników, generał (Tod) Wolters, szef Dowództwa Europejskiego USA polecił [...] przeniesienie dwóch baterii Patriot do Polski" - powiedział Ghiringhelli, zaznaczając, że ich rozmieszczenie ma „przeciwdziałać jakimkolwiek potencjalnym zagrożeniom dla sił USA i sojuszników oraz terytorium NATO". Wcześniej o możliwym rozmieszczeniu systemów w Polsce mówiła podsekretarz stanu USA Victoria Nuland.

W 2018 roku Polska podpisała kontrakt na zakup dwóch baterii Patriot w ramach pierwszego etapu programu obrony powietrznej Wisła. Według zapowiedzi MON mają one trafić do Polski na przełomie 2022 i 2023 roku.

Wcześniej we wtorek rzecznik Pentagonu John Kirby odniósł się do polskiej oferty przekazania myśliwców do dyspozycji USA. Jak dodał, nie widzi dla takiej propozycji rzeczowego uzasadnienia. "Oddanie polskich MiG-ów do dyspozycji USA i ich start z bazy USA-NATO w Ramstein budzi poważne obawy dla całego Sojuszu Atlantyckiego" - oświadczył.

Premier RP Mateusz Morawiecki stwierdził we wtorek natomiast, że "jakiekolwiek decyzje o dostarczeniu broni ofensywnej powinny być podejmowane na poziomie całego NATO jednogłośnie", a Polska nie może samodzielnie podjąć takiego kroku, bo nie jest stroną wojny na Ukrainie.

RadioZET.pl/PAP

