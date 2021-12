Ważna zmiana ws. paszportów covidowych. Chodzi o dawkę przypominającą

Paszporty covidowe będą ważne krócej. Komisja Europejska poinformowała, że przyjęła przepisy, według których po szczepieniu podstawowym na COVID-19 unijny cyfrowy certyfikat będzie ważny przez 9 miesięcy "do celów podróży wewnątrz UE", a nie jak obecnie przez rok. Do przedłużenia ważności dokumentu będzie wymagana dawka przypominająca.

Paszporty covidowe będą działały na nowych zasadach. Przepisy wejdą w życie dla 27 krajów UE od 1 lutego. Do tego czasu w całej Unii mają zostać dostosowane aplikacje mobilne używane do weryfikacji cyfrowych certyfikatów COVID.

Zgodnie z nowymi regulacjami - jeśli data pełnego szczepienia podstawowego (jedną dawką w przypadku szczepionki jednodawkowej lub drugą dawką w przypadku preparatu dwudawkowego) przypadnie po 1 lutego i minie od niego więcej niż 270 dni, to aplikacja mobilna używana do weryfikacji certyfikatu wskaże, że dokument ten wygasł. Żeby go przedłużyć, potrzebne będzie szczepienie przypominające, czyli trzecia dawka szczepionki. Po zastrzyku przypominającym ważność certyfikatu COVID zostanie przedłużona bez ustalonego limitu, ponieważ - jak podała Komisja - obecnie nie ma wystarczających informacji na temat czasu trwania ochrony przed COVID-19 po dawce wzmacniającej.

Cyfrowy certyfikat COVID ważny krócej. Nowe przepisy

KE poinformowała, że nowy "okres ważności uwzględnia wytyczne Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, zgodnie z którymi dawki przypominające są zalecane najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu pierwszego cyklu szczepień". Certyfikat pozostanie ważny przez dodatkowe trzy miesiące (tj. łącznie przez dziewięć miesięcy od pełnego zaszczepienia), "aby zapewnić, że krajowe kampanie szczepień będą mogły się dostosować (do nowego wymogu - red.), a obywatele będą mieli (zapewniony) dostęp do dawek przypominających".

- Zharmonizowany okres ważności unijnego cyfrowego certyfikatu COVID jest koniecznością dla bezpiecznego swobodnego przemieszczania się i koordynacji na poziomie UE. Siła i sukces tego nieocenionego narzędzia dla obywateli i przedsiębiorstw polega na jego spójnym wykorzystaniu w całej UE. Teraz potrzebne jest zapewnienie, aby kampanie przypominające przebiegały tak szybko, jak to możliwe, aby jak najwięcej obywateli było chronionych dodatkową dawką, a nasze certyfikaty pozostały kluczowym narzędziem do podróżowania i ochrony zdrowia publicznego - powiedziała Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Jak podała KE, przepisy wejdą w życie pod warunkiem, że w UE nie znajdzie się większość blokująca wśród państw członkowskich. Komisja podkreśliła jednak, że wejście nowej zasady w życie to formalność, bo prace legislacyjne koordynowała ze wszystkimi krajami UE.

RadioZET.pl PAP - Łukasz Osiński