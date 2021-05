Burmistrz miasta Gyoer na Węgrzech Csaba Andras Dezsi napisał, że nigdy nie przecina sam wstęg i dlatego na inauguracji najnowszej inwestycji w miejskim ogrodzie zoologicznym zastąpił go miejski kogut o imieniu Pihe.

Na nagraniu widać, jak Pihe wchodzi na przecięcie wstęgo w towarzystwie pilnującej go kobiety. Po wykonaniu slalomu zerwał dziobem wstęgę umieszczoną na poziomie jego głowy.

Kogut zastąpił burmistrza na przecinaniu wstęgi. Przeszkolili go pracownicy zoo

Następnie otrzymał smakołyk i zszedł ze sceny. Dezsi podkreślił, że kogut Pihe "dowiódł, że dorasta do stanowiska miejskiego koguta nie tylko z uwagi na swą urodę, ale też pracę". Jak dodał, kogut został wychowany "z jajka" przez jego żonę, a do wykonania oficjalnego zadania przeszkolili go pracownicy ogrodu zoologicznego.

Portal Telex ocenił, że "godne miana naiwnego performance'u artystycznego przecięcie wstęgi przez koguta ożywczo wyróżnia się w morzu przygnębiających uroczystości inauguracyjnych, gdzie np. krótki fragment drogi otwiera 18 mężczyzn". Nie wspominając o uroczystej inauguracji np. zwykłego przejścia dla pieszych.

Inny portal 444.hu napisał z przekąsem, że w ogrodzie zoologicznym w Gyoer udowodniono, iż "nawet drób jest w stanie wykonywać tradycyjne czynności węgierskich polityków". Pełne nagranie z przecięcia wstęgi przez koguta.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP