Wypadek autobusu na Węgrzech. Na autostradzie M7 jadący w kierunku Budapesztu pojazd zjechał przed godziną 5 nad ranem na bariery drogi. Przerwał je i uderzył w filar wiaduktu.

Osiem osób zginęło na miejscu, a kolejne dwie odniosły ciężkie obrażenia. Pozostałe 46 osób przebywających w pojeździe odniosło lżejsze obrażenia.

Węgry. Wypadek autobusu na autostradzie. Zginęło 8 osób

Strażacy i służby ratunkowe musiały usunąć niektóre siedzenia oraz monitory przymocowane do sufitu pojazdu, by dostać się do rannych. Uratowano w ten sposób 14 pasażerów, pozostali wydostali się o własnych siłach. Z powodu wypadku zamknięto pas drogi prowadzący do węgierskiej stolicy.

