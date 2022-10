Akcję poszukiwawczą prowadzi ok. 3 tys. ratowników. Jeden z nich powiedział agencji AFP, że "nie ma złudzeń i trudno liczyć na to, że w lawinie błotnej znajdzie się jeszcze ktoś żywy". - Minęły już dwa dni i jeśli oni nie zginęli uderzeni kamieniami i gałęziami unoszonymi przez prąd, to umierali z hipotermii - ocenił.

Wenezuela. Ponad 40 osób zginęło w osuwisku ziemi

Wenezuela doświadczyła niezwykle dotkliwej pory deszczowej, która trwała prawie cały rok ze względu na zjawisko La Nina. Wrzesień był rekordowym miesiącem pod względem opadów, a w ostatnich dniach kraj nawiedziły ulewne deszcze, przypisywane po części huraganowi Julia, który przeszedł przez północne rejony.

- W Las Tejerias padało w ciągu ośmiu godzin, tak jak pada w ciągu miesiąca - powiedziała w niedzielę wiceprezydent Wenezueli Delcy Rodriguez. Miejscowa rzeka, której poziom podniósł się o ponad sześć metrów, zmiotła wszystko na swojej drodze: drzewa, skały, samochody, latarnie, słupy telefoniczne i całe osiedla domów, z których wiele było zbudowanych na obszarach zagrożonych. Miasto liczące 50 000 mieszkańców praktycznie rozlało się po zboczach gór.

Osuwisko w Las Tejerias jest największą klęską żywiołową w Wenezueli od przełomu wieków. W 1999 r. w stanie Vargas na północy kraju wielkie osuwisko spowodowało śmierć około 10 000 osób.

RadioZET.pl/PAP