Masowa akcja zwrotów pralek Whirlpool. Mają wadę, która grozi pożarem

Whirlpool ostrzega swoich klientów: pół miliona pralek marek Hotpoint i Indesit ma poważną wadę, która może doprowadzić do pożaru. Firma apeluje, by do końca roku nie korzystać z urządzeń. Ich przeglądy będą możliwe po świętach. Na razie potwierdzono usterkę na rynku brytyjskim i irlandzkim.

Whirlpool apeluje do klientów, by do końca tego roku nie używali pralek Hotpoint i Indesit kupionych między październikiem 2014 a lutym 2018 roku. Najlepiej, by wyłączyli je z prądu.

Sprzęt może mieć wadę prowadzącą do przegrzania, a w konsekwencji do pożaru. „Gdy grzałka w pralce jest aktywowana, w niektórych przypadkach podzespół w blokadzie drzwi może się przegrzać i, w zależności od cech produktu, może to doprowadzić do pożaru” – tłumaczą przedstawiciele brytyjskiego oddziału firmy w oświadczeniu. Chodzi o około 519 tysięcy pralek.

Klienci mogą oddać sprzęt do przeglądu, ale dopiero od stycznia 2020 roku. Jeżeli zdecydują się na korzystanie z pralki, proszeni są o używanie tylko programów piorących do 20 stopni Celsjusza, co pozwoli zmniejszyć ryzyko pożaru. Do tej pory nie zgłoszono żadnych wypadków związanych z użytkowaniem wadliwego sprzętu.

Whirlpool Polska komentuje

Czy polscy klienci mają się czego obawiać? O odpowiedź na to pytanie zwróciliśmy się do przedstawicielstwa firmy Whirlpool. Jak zapewnił w oświadczeniu przesłanym redakcji RadioZET.pl rzecznik Indesit Company Polska Zygmunt Łopalewski, problem dotyczy tylko rynków brytyjskich i irlandzkich.

Bezpieczeństwo konsumentów jest priorytetem dla firmy Whirlpool, stąd też zdecydowaliśmy się na akcję dotyczącą niektórych modeli pralek wyprodukowanych pod markami Hotpoint i Indesit w latach 2014-2018 dla Wielkiej Brytanii i Irlandii - oświadczył Łopalewski.

TE PRODUKTY WYCOFANO NIEDAWNO Z OBROTU W POLSCE:

RadioZET.pl/BBC/Whirlpool Polska