Co najmniej 3 osoby nie żyją, a kilkanaście odniosło obrażenia w wyniku silnych wiatrów, które przeszły w poniedziałek nad Ukrainą. Burze i wichury od kilku dni paraliżują też życie w Niemczech. Tam także są ofiary śmiertelne, duże zniszczenia i poważne zakłócenia komunikacji.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Nad Niemcami krążą niebezpieczne niże. W sobotę był to niż Dragi, w niedzielę Eberhard. We wtorek nad Niemcy nadciągnie zapewne Franz. Do końca tygodnia meteorolodzy ostrzegają przed wichurami i deszczem.

Eberhard przyniósł wiatry o sile 1-12 w skali Beauforta, najpierw w Nadrenii Północnej-Westfalii, a później w Dolnej Saksonii, Turyngii i Saksonii. W miejscowości Bestwig w regionie Sauerland (Nadrenia Północna-Westfalia) zginął 47-letni kierowca, na którego samochód spadło powalone przez wichurę drzewo. W nocy z soboty na niedzielę w szpitalu zmarła 48-letnia kobieta, której samochód wypadł z szosy w Brandenburgii z powodu gwałtownego podmuchu wiatru.

Straż pożarna wyjeżdżała tysiące razy, by usuwać powalone drzewa, pomagać w zabezpieczaniu domów, z których wichura pozrywała dachy. W Nadrenii Północnej-Westfalii w takich akcjach uczestniczyło ponad 20 tys. strażaków. W Turyngii wieś Moenchsberg została zupełnie odcięta od świata przez powalone drzewa.

Bilans zniszczeń po wichurach. Kilkanaście osób rannych

W niedzielę z powodu szkód wyrządzonych przez wichurę musiano całkowicie wstrzymać komunikację kolejową w Nadrenii Północnej-Westfalii. W poniedziałek po południu ruch pociągów był jeszcze wstrzymany ma trasie Wuppertal-Solingen.

Wichura uszkodziła dach katedry kolońskiej. W poniedziałek skarbiec katedry był z tego powodu zamknięty.

Trzy ofiary na Ukrainie

Ukrainę wichury nawiedziły w poniedziałek. Powalały drzewa, zrywały dachy z budynków i powodowały postoje pociągów. Kilkanaście osób odniosło obrażenia, nie żyją co najmniej trzy.

W godzinach porannych w Winnicy zginęło 11-letnie dziecko, na które spadł zerwany przez wiatr konar. Druga ofiara to 29-letnia kobieta, która w Chmielniku w obwodzie winnickim została przygnieciona przez przewrócone drzewo. W Korostyszewie w obwodzie żytomierskim zginęła kobieta, na którą spadła część dachu supermarketu. W zdarzeniu ranna została jej córka.

Wichura zdewastowała azyl dla zwierząt. Fundacja apeluje o pomoc

Doszło też do groźnych wypadków. W Mikołajowie na południu Ukrainy wiatr powalił drzewo, które spadło na mikrobus przewożący 15 dzieci. Dwoje z nich wraz z opiekunem trafiło do szpitala. W Odessie nad Morzem Czarnym wiatr zniszczył część ściany w budowanym domu, raniąc starszą kobietę.

By oczyścić tory z naniesionych przez wichurę kawałków dachów i naprawić pozrywane linie elektryczne, w obwodzie winnickim na mniej więcej godzinę trzeba było wstrzymać ruch pociągów.

W Kijowie pod naporem wiatru przewróciło się drzewo przy budynku parlamentu.

W okolicach ambasady RP wiatr zerwał część dachu, która spadła na zaparkowane tam samochody. W stolicy Ukrainy do godz. 17:00 czasu lokalnego (16:00 w Polsce) służby ratunkowe interweniowały 19 razy.

Wichury w Czechach

Duże szkody wiatr spowodował też w Czechach. W poniedziałek rano bez prądu było 315 tys. odbiorców, przewrócone drzewa bloikowały drogi i linie kolejowe.

Wiatr uszkodził też dach urzędu podatkowego w Ostrovie w kraju karlowarskim. W Pradze wichura uszkodziła rusztowania na kilku budowach. W okolicach Brna powalone drzewa uszkadzały samochody.

Tu - na szczęście - nie ma informacji o ofiarach i rannych.

RadioZET.pl/PAP/JŚ