Nowe doniesienia po zamachu w Wiedniu. Terrorysta opublikował oświadczenie

Do zamachu w Wiedniu doszło w poniedziałek około godziny 20 na ulicy Seitenstettengasse. Jak przekazała rzeczniczka policji, na razie nie udowodniono, że miało to związek ze zlokalizowaną tam synagogą. Przy zabitym zamachowcu znaleziono broń długą, a pościg za jego wspólnikami jeszcze się nie zakończył.

Do szpitali przewieziono 15 rannych, sześć z nich bardzo ciężko. Łącznie w strzelaninie w Wiedniu zginęli przechodzień i napastnik, w szpitalu zmarła jedna z ciężko rannych kobiet.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem centrum Wiednia jest całkowicie zablokowane przez policję, a mieszkańców miasta wezwano, by nie opuszczali domów lub miejsc, gdzie się aktualnie znajdują. Władze zaapelowały do rodziców, by we wtorek zostali z dziećmi w domach.

Zamachowiec z Wiednia opublikował oświadczenie na Instagramie

Według „Bilda” „prawdopodobny główny sprawca” zastrzelony przez policję w poniedziałek opublikował tego dnia kilka zdjęć na Instagramie, w tym przysięgę wierności Kalifowie, przywódcy milicji terrorystycznej Państwa Islamskiego (IS) - podobnie jak robili to inni zabójcy z tego kręgu. Na innym zdjęciu jest z flagą ISIS.

Policja i MSW nie wypowiedziały się w tej sprawie. Trwają poszukiwania pozostałych terrorystów, strzelanina miała miejsce w sześciu punktach austriackiej stolicy. W akcji uczestniczy oddział do zadań specjalnych "Kobra" liczący 150 ludzi i 100-osobowy oddział szybkiego reagowania. Współpracują z nimi funkcjonariusze po cywilnemu.

Śledztwem w sprawie napadu w centrum miasta zajmują się policja kryminalna i kontrwywiad. Centrum miasta jest opanowane przez siły specjalne. Policja i siły specjalne dysponują portretem pamięciowym jednego z terrorystów. Kanclerz Austrii Sebastian Kurz oświadczył, że był to "ohydny zamach terrorystyczny".

