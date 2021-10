15-latka zmarła na COVID-19. W dniu śmierci miała otrzymać szczepionkę

Nastolatka z Wielkiej Brytanii zmarła na COVID-19. 15-letnia Jorja z miasta Portsmouth nie zdążyła się zaszczepić, choć miała już umówiony termin przyjęcia pierwszej dawki. Wcześniej jednak zakaziła się koronawirusem.

Jej przejmującą historię przybliżył dziennik "The Mirror". Rozpoczęło się od objawów typowych dla grypy. Najgorsze nastąpiło, gdy test na koronawirusa dał wynik pozytywny.

15-latka zmarła na COVID-19. "Jej tętno nie ustabilizowało się"

15-latkę zbadał lekarz, który stwierdził, że tętno serca jest dwa razy wyższe niż u zdrowego człowieka. Badania wskazały, że wskutek COVID-19 przeszła zapalenie mięśnia sercowego. Niestety, do zdrowia już nie wróciła.

40-letnią mamę nastolatki, Tracey Halliday, przeszywa ból po stracie córki. – Próbowali podłączyć ją do respiratora, aby dać jej organizmowi szansę na powrót do zdrowia. Tętno nie ustabilizowało się. Jej serce nie mogło wytrzymać wysiłku – powiedziała dla "The Mirror". Dodała, że personel medyczny dał z siebie wszystko, by uratować 15-latkę.

