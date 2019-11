Rozpoczął się proces podejrzanego o zabójstwo swojej narzeczonej, 38-latka z Anglii. Gdy Roderick Deakin-White dowiedział się, że jego wybranka, Australijka Amy Parsons chce go zostawić, wszedł do łazienki i zatłukł ją uchwytem do prysznica.

Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia tego roku. Jak pisze Daily Mail, para mieszkała we wschodniej części Londynu. W relacji nie układało się jednak najlepiej. Mężczyzna miał skłonność do noszenia damskich ubrań, co irytowało jego partnerkę. Przeczuwał, że narzeczona może rozglądać się za innym mężczyzną. W końcu kobieta sama przyznała, że sporadycznie sypia z kolegą z pracy. W feralny dzień oświadczyła, że kończy związek z partnerem, wypominając mu jego zniewieścienie.

Gdy mężczyzna dowiedział się o takim obrocie spraw, wpadł w szał. Gdy Parsons brała prysznic wpadł furii do łazienki, przejął uchwyt do prysznica i zaczął obijać kobietę. Australijka nie przeżyła tego ataku.

Przed sądem zeznawały też siostra i matka zmarłej. Podkreślały traumatyczne przeżycie na widok krwi w łazience. Para była ze sobą przez osiem lat.

Oskarżony tłumaczył przed sądem, że wszedł do łazienki i nie wiedział, co robi dalej.

- Byłem całkowicie zszokowany tym, co zrobiłem. To była traumatyczna rzecz - powiedział w sądzie Deakin-White.

RadioZET.pl/Daily Mail