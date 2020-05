Zgłosił zaginięcie, pomagał policji. Wyszło na jaw, że sam mógł zabić 16-latkę

Louise Smith zaginęła 8 maja. Według doniesień policji ostatni raz widziana była około południa na ulicy Somborne Drive. Od tamtej pory słuch o niej zaginął. Z kolei kamera zarejestrowała, jak 7 maja około 19.30 dziewczyna wchodziła do supermarketu Tesco Metro.

Policjanci otrzymali zgłoszenie 8 maja około godziny 18.30. Zaginięcie nastolatki miał zgłosić jej 29-letni kuzyn Shane Mays oraz jego żona Cjay. 16-latka mieszkała z parą w jej mieszkaniu.

Małżonkowie mieli opiekować się Louise, której nie układały się relacje z matką. Kobieta, jak twierdzi siostra 29-latka Cassie Rawlinson, miała problemy z chłopakiem, dlatego opieka społeczna zdecydowała o umieszczeniu nastolatki w domu jej brata.

Zwłoki Louise znaleziono dwa tygodnie po jej zaginięciu w lesie. Policja nie podała, jak zginęła 16-latka, jednak potwierdziła, że wszystko wskazuje na udział osób trzecich.

To teraz śledztwo w sprawie morderstwa i koncentrujemy się na ustaleniu, kto jest odpowiedzialny za tragiczną śmierć Louise

- oświadczył detektyw Scott MacKechnie, cytowany przez brytyjskie media.

Przeszukano mieszkanie pary, u której zatrzymała się 16-latka. 29-letni Shane Mays został aresztowany pod zarzutem porwania. Teraz 29-latkowi zarzuca się zamordowanie Louise, a jego żona jest podejrzana o współudział w zbrodni. Oboje trafili do aresztu.

To oni opiekowali się dziewczyną, to oni zgłosili jej zaginięcie i skontaktowali się z mamą, to oni opublikowali post w mediach społecznościowych, prosząc o pomoc w poszukiwaniach