Prawie 30 milionów litrów piwa może zostać wylane przez koronawirusa

Stowarzyszenie konsumentów piwa CAMRA (The Campaign For Real Ale) przekazało, że według ich obliczeń, aż 39 tysięcy pubów w Wielkiej Brytanii będzie musiało pozbyć się alkoholu. Szacują oni, że lokale mają średni w piwnicach 15 beczek, które mieszczą 50 litrów piwa. Jak wiadomo, piwa pasteryzowane mają zazwyczaj termin ważności do 4 miesięcy. Inaczej jest w przypadku piw niepasteryzowanych. Te napoje alkoholowe trzeba spożyć w ciągu 6 do 9 tygodni.

Jeśli ograniczenia związane z pandemią koronawirusa utrzymają się dłużej, większość piwa może się zmarnować. Niektórzy właściciele pubów w Wielkiej Brytanii zaczęli wylewać je do kanalizacji.

"To bardzo smutne marnotrawstwo — całej pracy i talentu, które wymagane są przy produkcji świetnego piwa. Ludzie nie będą go pić, wszystkie zasoby zostaną wykorzystane na nic "— powiedział w rozmowie z BBC Tom Stainer z Campaign for Real Ale.

Koronawirus w Wielkiej Brytanii

Jak oświadczył w poniedziałek minister spraw zagranicznych Dominic Raab, brytyjski rząd nie spodziewa się podjęcia w najbliższych dniach decyzji, które złagodzą ograniczenia w kontaktach społecznych. Są one wprowadzone, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W poniedziałek po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby zmarło 717 osób, wskutek czego łączna liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 11329.

RadioZET.pl/BBC