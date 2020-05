Wygrał w loterii fortunę. Nie dostał ani grosza

Jeden ze zwycięzców National Lottery, do którego 9 listopada 2019 roku uśmiechnęło się szczęście, nie odebrał w określonym czasie swojej nagrody. Doprowadziło to do tego, że wygrana przepadła — przekazało BBC.

Nie odebrał wygranej w loterii

Wygrany los 9 listopada został zakupiony w Swindon. Jednak jego zwycięzca nie zgłosił się w regulaminowym czasie, czyli 180 dni po wygraną sumę pieniędzy.

Andy Carter, przedstawiciel organizatora loterii powiedział, że "poszukiwaliśmy osoby będącej właścicielem kuponu, aby wręczyć jej nagrodę. Niestety, potwierdzam, że właściciel kuponu nie zgłosił się po wygraną w terminie i stracił wygrane pieniądze".

Mężczyzna dodał, że cała nagroda (razem z odsetkami) trafi do organizacji charytatywnych.

RadioZET.pl/BBC