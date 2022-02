"COVID nie zniknie nagle". Zapowiedzieli zniesienie ostatniego obostrzenia

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zaapelował w niedzielę, by w związku z zapowiedzianym zniesieniem w Anglii izolacji z powodu COVID-19 osoby zakażone koronawirusem nie porzucały środków ostrożności.

Wielka Brytania zniesie wkrótce wszelkie restrykcje epidemiczne. Władze wdrożą w życie plan "życia z COVID-19", w którym nie ma obostrzeń, a jedynie zalecenia.

Mówił o tym w niedzielę 20 lutego w wywiadzie dla BBC premier Boris Johnson. Jego rząd potwierdził, że w ramach wdrożenia (szybszego niż planowano pierwotnie – na koniec marca, przyp.) planu życia z COVID-19 Johnson ogłosi zniesienie wymogu izolacji zakażonych. To ostatni prawnie obowiązujący wymóg w Anglii. Premier ogłosił, że zastąpi go rekomendacją.

"COVID nie zniknie nagle". Anglia zniesie ostatnie obostrzenie

Nie wskazano dokładnej daty poza tym, że ma do tego dojść przed końcem nadchodzącego tygodnia. "COVID nie zniknie nagle, a my musimy nauczyć się żyć z tym wirusem i zabezpieczać się bez ograniczania naszych swobód. Zbudowaliśmy silną ochronę przed tym wirusem w ciągu ostatnich dwóch lat dzięki programowi szczepień, testom, nowym metodom leczenia i lepszemu naukowemu zrozumieniu tego, co ten wirus może zrobić. Dzięki naszemu udanemu programowi szczepień i ogromnej liczbie osób, które zgłosiły się, aby się zaszczepić, jesteśmy teraz w stanie określić nasz plan na życie z COVID" - oświadczył Johnson w komunikacie wydanym przez jego biuro.

"Potrzebujemy, by ludzie wrócili do pracy"

W BBC dodał, że zniesienie restrykcji nie oznacza końca środków ostrożności. – Myślę, że to bardzo ważne, byśmy pozostali ostrożni. Nie chcę, aby ludzie źle to zrozumieli - nie mówię, że możemy całkowicie porzucić ostrożności. COVID pozostaje niebezpieczny, jeśli jesteś wrażliwy i jeśli nie jesteś zaszczepiony, ale potrzebujemy, aby ludzie byli bardziej pewni i wrócili do pracy - mówił w telewizji Boris Johnson.

W Anglii obowiązuje wciąż 5-dniowa izolacja osób zakażonych, o ile testy wykonane w piątym i szóstym dniu w odstępie minimum 24 godzin dadzą wynik negatywny. Według mediów, oprócz zniesienia wymogu izolacji Johnson ogłosi także zmniejszenie liczby wykonywanych testów i wycofanie darmowych testów dla osób niewykazujących objawów zakażenia (bezobjawowych, przyp). W sobotę poinformowano, że w ciągu ostatniej doby w całej Wielkiej Brytanii wykryto 34,4 tys. zakażeń, co jest najniższym dobowym bilansem od 9 listopada zeszłego roku. Około 91 procent mieszkańców W. Brytanii w wieku 12 lat i starszych otrzymało pierwszą dawkę szczepionki, 85 proc. - dwie dawki, a 66 proc. dawkę przypominającą.

RadioZET.pl/PAP - Bartłomiej Niedziński/BBC.com