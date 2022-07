Ogromna tragedia. 9-letnia dziewczynka zasztyletowana w biały dzień

9-latka została zamordowana “w biały dzień” - podaje brytyjski dziennik. Policja w Bostonie została wezwana na miejsce zdarzenia około godz. 18.20 lokalnego czasu.

Śledczy wstępnie ustalili, że dziecko zginęło od ciosu nożem. Ulica Fountain Lane, na której znaleziono ciało, została odgrodzona przez policję. Technicy kryminalistyczni zbierali ślady aż do piątkowego poranka. Policja wciąż jednak pracuje na miejscu zbrodni, a na ogrodzony teren nadal nie można swobodnie wejść.

Boston. 9-latka znaleziona martwa z raną kłutą

Policja z Lincolnshire podała w oświadczeniu, że rodzice dziewczynki zostali poinformowani o jej śmierci. “Nasze myśli są z nimi w tym niezwykle trudnym czasie” - przekazali. Rodzina otrzyma też wsparcie od specjalnie przeszkolonych funkcjonariuszy.

Mieszkańcy Bostonu są w szoku po tragedii. Piszą w mediach społecznościowych o swoim strachu i obawie o bezpieczeństwo dzieci. „Ile jeszcze naszych dzieci musi umrzeć, zanim dojdzie do poważnej interwencji w tym mieście?” - zapytał jeden z mieszkańców na Facebooku. „Dlaczego rząd i lokalne władze nie robią więcej, aby Boston był bezpiecznym miejscem do życia, kiedy te diabelskie wiadomości są tak częste. To tragedia” - napisał inny użytkownik. „Jak możemy spać w nocy, wiedząc, że 9-letnie dziecko zostało zamordowane? Absolutnie okropne” - czytamy w kolejnym wpisie.

Według danych Home Office z 2016 roku Boston, opisywany jako senne miasteczko targowe w Lincolnshire, jest stolicą morderstw w Anglii i Walii. Miasto znalazło się na szczycie niechlubnej listy z największą liczbą przypadków zabójstwa, usiłowania zabójstwa lub zmowy w celu popełnienia morderstwa na 100 000 osób. Media w Wielkiej Brytanii piszą już o nakręcającej się spirali ataków z użyciem noża w Bostonie.

RadioZET.pl/Daily Mail