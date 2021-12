Do kolizji samolotu PLL LOT i ciężarówki doszło na płycie lotniska Heathrow w Wielkiej Brytanii. Uszkodzeniu uległo skrzydło maszyny. Lot do Polski został odwołany.

We wtorek na lotnisku Heathrow pod Londynem samochód ciężarowy obsługujący port lotniczy uderzył w samolot polskich linii LOT. Uszkodzony samolot to Boeing 737-8 MAX, który miał wylecieć do Warszawy. Na miejsce wypadku przyjechała lotniskowa straż pożarna. Nikt nie został poszkodowany.

Linia została zmuszona do odwołania lotu powrotnego do Polski. W mediach społecznościowych pojawiło się wideo z miejsca wypadku oraz zdjęcia, na których widać uszkodzone skrzydło. Zniszczeniu uległa także skrzynia ładunkowa ciężarówki.

Kolizja z udziałem polskiego samolotu LOT na lotnisku Heathrow

"Ciężarówka agenta handlingowego uderzyła w polską maszynę, uszkadzając winglet (sharklet), czyli skrzydełko aerodynamiczne znajdujące się na końcu skrzydła samolotu" - czytamy w komunikacie biura prasowego PLL LOT, cytowanego przez polsatnews.pl.

Dodano, że "aktualnie wciąż trwa usuwanie usterek". Przekazano także, że maszyna Polskich Linii Lotniczych LOT "zostanie przetransportowana do Polski lotem technicznym najszybciej, jak będzie to możliwe".

Lot do Warszawy został anulowany, a bilety pasażerów przebukowano na inne rejsy.

RadioZET.pl/polsatnew.pl/aviation24.be/Twitter