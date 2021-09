Makabryczna zbrodnia w Killamarsh w Wielkiej Brytanii. 31-latek zamordował swoją partnerkę, dwójkę jej dzieci i ich 11-letnią koleżankę. Według policji cała czwórka została zamordowana we śnie.

Horror rozegrał się w nocy z soboty na niedzielę (18-19 września). 31-letni Damien Bendall dokonał zbrodni w domu swojej partnerki, 35-letniej Terri Harris. Policja odkryła tam zwłoki czterech osób: wspomnianej Harris, dwójki jej dzieci: 13-letniego Johna Paula i 11-letniej Lacey oraz 11-letniej przyjaciółki Lacey, Connie Gent.

Według ustaleń policji wszystkie osoby zginęły we śnie. Chwilę po zatrzymaniu Bendall trafił do szpitala z powodu obrażeń, jakie sam sobie zadał. Następnie został przewieziony do aresztu. Sąsiedzi relacjonowali w rozmowie z lokalnymi mediami, że widzieli jak z domu wyprowadzano 31-latka zakutego w kajdanki.

Killamarsh. 31-latek zamordował swoją partnerkę i troje dzieci

Damien Bendall usłyszał zarzut wielokrotnego morderstwa. Policja nie poinformowała jednak o możliwych motywach zbrodni. Wiadomo jedynie, że był w związku z 35-letnią Terri Harris.

- Moja dziewczynka... Dlaczego? Nie potrafię nawet wyrazić słowami, jak mam się teraz czuć lub reagować. Muszę żyć z tym, że nie mogłem jej chronić - powiedział ojciec 11-letniej Connie Gent. Nastolatka z 18 na 19 września nocowała u swoich przyjaciół.

Były partner Terri Harris i ojciec zamordowanych dzieci napisał w mediach społecznościowych: "Potrzebuję moich dzieci z powrotem. Życie nigdy nie będzie takie samo. Moje anioły".

Policja podkreśla, że funkcjonariusze nie mieli wcześniej kontaktu z tą rodziną. Mężczyzna ma pochodzić z okolicy.

