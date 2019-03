Dwunastolatek zgwałcił siostrę. Chciał odtworzyć scenę z GTA

Chcesz śledzić takie informacje? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Do dramatu doszło w trakcie świąt Bożego Narodzenia w angielskiej miejscowości Swindon. Jak podaje „The Independent”, chłopiec wielokrotnie atakował seksualnie swoją siostrę w domu rodzinnym, podczas gdy jego rodzice spali w drugim pokoju. Dwunastolatek chciał odtworzyć scenę seksu z gry „Grand Theft Auto V”.

Sprawa ujrzała światło dzienne, gdy sześciolatka opowiedziała o wszystkim swojemu przyjacielowi w szkole, który poinformował o zdarzeniu grono pedagogiczne.

Chłopiec, który ma teraz trzynaście lat, przyznał się do winy. W trakcie rozprawy sędzia zapytał nieletniego, co by zrobił, gdyby miał okazję ponownie popełnić przestępstw. Trzynastolatek odpowiedział: „Powstrzymałbym się. Dowiedziałem się, że to złe”.

Chłopiec został skazany na dwunastomiesięczny pobyt w placówce terapeutycznej poza miastem. Po zakończeniu leczenia jego czyny zostaną usunięte z jego kryminalnej kartoteki. Trzynastolatek został dodany do rejestru przestępców seksualnych na okres dwóch i pół roku.

RadioZET.pl/The Independent/DG